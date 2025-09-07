المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026

أصبح المنتخب المغربي لكرة القدم أول المنتخبات الإفريقية المتأهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم مساء الجمعة بعد فوزه على منتخب النيجر بخماسية نظيفة ليصبح أول منتخب إفريقي وثاني منتخب عربي يتأهل لمونديال 2026 بعد الأردن.

وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ يشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32، وضمن حتى الآن 17 منتخبا من أصل 48 التأهل للعرس الرياضي العالمي وهم: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الدول المستضيفة)، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران وأوزبكستان، الأردن وأستراليا (آسيا)، نيوزيلندا (أوقيانوسيا)، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي (أمريكا الجنوبية)، والمغرب (إفريقيا).

صحيفة الامارات اليوم