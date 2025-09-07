تمبور يصل ولاية شمال كردفان

استقبل والي ولاية شمال كردفان، الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، واللواء ركن معاش حقوقي محمد آدم جايد، والي ولاية غرب كردفان، وأمين عام حكومة الولاية، دكتور الأمين شايب محمد، وأعضاء لجنة الأمن، السبت عند مدخل مدينة الأبيض، نائب حاكم إقليم دارفور، والي ولاية وسط دارفور، القائد مصطفى تمبور، في زيارته للولاية.

وخلال اللقاء الذي عقد بأمانة الحكومة، رحب والي شمال كردفان، الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، بزيارة القائد مصطفى تمبور، واصفاً الزيارة بالتاريخية.

وأكد عبد الخالق في تصريح له أن الولاية تستقبل هذه الأيام الوفود استعداداً للوثبة الكبرى من العمليات، مجدداً الاستمرار في دعم الولاية وإسنادها للقوات المسلحة في معركة الكرامة التي اتفق الشعب السوداني على أهدافها النبيلة في تحرير السودان من المليشيا المتمردة.

مؤكداً أن مدينة الأبيض والولاية آمنة بفضل الله ومجاهدات القوات المسلحة والأجهزة المساندة معها. كما أعلن استعداد حكومته ولجنة أمنها ومواطنيها للتعاون مع حكومة إقليم دارفور لبسط الأمن والاستقرار وبلوغ الغاية الأساسية وهي طرد المليشيا والمرتزقة.

اللواء الركن معاش حقوقي محمد آدم جايد، والي غرب كردفان، أوضح أن اللقاء محطة مهمة لمواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، مبدياً سعادته بهذه الزيارة التي سوف يكون لها وقع كبير في مسيرة معركة الكرامة ومعززة للانتصارات.

وترحم القائد مصطفى تمبور، نائب حاكم إقليم دارفور، والي وسط دارفور، على شهداء معركة الكرامة الذين ضحوا من أجل عزة الوطن وكرامة الشعب السوداني، كما حيا القوات المسلحة والمساندة لها وهي تخوض هذه المعركة.

وقال إن الزيارة لشمال كردفان من أجل المساهمة مع زملائنا بشمال وغرب كردفان وتجهيز المتحركات التي ستسهم بشكل كبير جداً في استتباب الأمن بولاية غرب كردفان وتنظيفها من المليشيا وتأمين كامل لولاية شمال كردفان، ومن ثم التقدم نحو إقليم دارفور وفك حصار الفاشر وإعلان السودان خالياً من المرتزقة والمليشيا.