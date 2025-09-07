مرض السكري يسرق طاقة قلبك

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء أستراليون عن تأثير صحي خطير يسببه مرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة سيدني الأسترالية، أن مرض السكري من النوع الثاني يغير بشكل مباشر بنية عضلة القلب ووظيفتها، وهذا ما يفسر سبب ارتفاع خطر الإصابة بفشل القلب بشكل كبير لدى المرضى المصابين بهذا المرض.

وقام الباحثون بتحليل عينات من أنسجة قلب مرضى خضعوا لعمليات زرع وقارنوها بعينات من المتبرعين بالأعضاء، وتبين لهم الأشخاص المصابين بالسكري لديهم خلل في العمليات الرئيسية لإنتاج الطاقة، وتغير في بنية البروتينات المسؤولة عن انقباض العضلات، وتراكم الأنسجة الضامة المتصلبة، وكل هذا يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم ويسرع من تطور فشل القلب.

كما تبين للعلماء أن مرض السكري يضعف وظيفة الميتوكوندريا – “محطات الطاقة” في الخلايا، ويقلل من حساسية البروتينات التي تنقل الغلوكوز إلى داخل خلايا القلب، ونتيجة لذلك يفقد القلب مرونته في استخدام مصادر الطاقة المختلفة ويتعرض لضغط أكبر.

وتربط البيانات التي تم الحصول عليها لأول مرة بشكل مباشر بين داء السكري وأمراض القلب التاجية على المستوى الجزيئي.

ويقول الباحثون إن هذا الاكتشاف قد يصبح الأساس لتطوير أساليب تشخيصية وعلاجية جديدة من شأنها أن تساعد ملايين المرضى حول العالم.

سكاي نيوز