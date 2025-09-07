الهلال الأحمر يكمل جاهزيته للمشاركة في حملات إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الامراض بالخرطوم

أكد مدير جمعية الهلال الأحمر بولاية الخرطوم الدكتور محمد عبد الله، جاهزية كوادر الجمعية لبدء حملات العمل الميداني لاصحاح البيئة، جاء ذلك خلال تدشين ورشة توعوية لنواقل الأمراض والأمراض المصاحبة لفصل الخريف .

وأشار إلى أن مقتضيات الوضع الراهن تستدعي التدخل السريع من قبل كل الجهات ذات الصلة، للحد من انتشار الأمراض وتثقيف المجتمع للتعامل مع مهددات الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة عبر تدريب كوادر الهلال الأحمر في محليات الولاية السبع لنشر العادات الصحية السليمة، وتوجيه المجتمع لنظافة البيئة وكيفية التعامل مع النفايات ومخلفات الحرب للتخلص منها بطرق آمنة صديقة للبيئة تضمن عودة واستقرار الوضع الصحي بالولاية والعودة الآمنة لكل مواطني محليات الولاية.

ولفت أن ضربة البداية لحملات اصحاح البيئة تستهدف أكثر المحليات ذات الكثافة السكانية العالية والتركيز على مكافحة نواقل الأمراض .

حيث تم توجيه جمعية الهلال الأحمر بولاية الخرطوم من قبل مجلس الطوارئ للتدخل السريع والمساهمة في حل هذه الأزمة الصحية التي أصبحت مهدد صحي في ولاية الخرطوم.

سونا