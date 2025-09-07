تأجيل عودة بيلينغهام للملاعب

اقترب جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من العودة إلى الملاعب قبل شهرٍ من الموعد المحدد.

خضع جود بيلينغهام إلى جراحة في الكتف قبل 54 يوماً بعد انتهاء مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد، أن الإنجليزي الدولي سيبدأ التدرب بالكرة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يشارك في جزء من التدريبات الجماعية.

وقد يتواجد لاعب الوسط في تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل بعد العودة من التوقف الدولي الحالي.

كان متوقعاً بعد الجراحة أن يغيب بيلينغهام 3 أشهر ويعود للملاعب في منتصف أكتوبر المقبل، لكنّ تعافي اللاعب “يسير بسلاسة وسرعة أكبر من الموقع”.

قالت “ماركا” إن الأطباء “يُفضلون الإبطاء من وتيرة تعافي بيلينغهام” لضمان عدم تعرضه لانتكاسة في المستقبل.

المصدر نفسه أكد أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق يُفضل “عدم المخاطرة” لذلك لن يدفع بلاعبه الشاب في المباريات إلا بعد التأكد من تعافيه تماماً.

وسيكون الاختبار المقبل للريال خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يُذكر أن بيلينغهام عانى من إصابة الكتف منذ موسمه الأول مع ريال مدريد (2023-2024) لكنّه قرر تأجيل الجراحة بسبب ضغط المباريات.

الشرق