كانسيلو: مرتاح مع الهلال.. واللعب في السعودية ليس سهلاً

أبدى الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو سعادته وشعوره بالراحة مع نادي الهلال، مؤكدًا أن اللعب في دوري روشن السعودي ليس سهلاً؛ بسبب قوة المنافسة في المسابقة، ووجود العديد من اللاعبين المميزين.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرتغالية: “اللعب في الدوري السعودي ليس سهلاً كما يظن كثيرون.. المسابقة تتحسن باستمرار، وبكل صراحة، حتى اللاعبين العرب أصبحوا أكثر استعدادًا وجاهزية للعب ضد اللاعبين الأوروبيين”.

تصريحات اللاعب جاءت بعد إحرازه هدفًا أسهم به في فوز المنتخب البرتغالي على نظيره الأرميني بخماسية نظيفة، مساء يوم السبت 6 سبتمبر، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبخصوص مدى استعادة جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، قال كانسيلو: “مازلت خائفًا قليلًا بسبب إصابتي الماضية؛ لأنني لم أتعرض لإصابات كهذه من قبل، ولكن مع العمل المستمر يتحقق كل شيء، وأتمنى ألا أتعرض للإصابات مره أخرى بعد الآن”.

وكان الهلال قد تعاقد مع كانسيلو قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2024، واستطاع اللاعب صاحب الـ 31 عامًا إظهار جودته الكروية، وكان أداؤه مع “الزعيم” رائعًا، مؤكدًا جودته الهجومية وصلابته الدفاعية.

وإجمالاً، لعب كانسيلو مع الهلال 40 مباراة عبر كل المسابقات، وتمكن من هز الشباك مرتين، وقدّم 12 تمريرة حاسمة، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 15 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

