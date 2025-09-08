النائب العام تصل جنيف للمشاركة في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان

وصلت إلى مطار جنيف الدولي اليوم النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال أحمد، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مترأسة وفد السودان المشارك في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، التي سوف تنطلق فعالياتها اعتباراً من الثامن من سبتمبر الجاري وحتى الثامن من أكتوبر المقبل.