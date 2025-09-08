سياسية
النائب العام تصل جنيف للمشاركة في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان
وصلت إلى مطار جنيف الدولي اليوم النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال أحمد، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مترأسة وفد السودان المشارك في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، التي سوف تنطلق فعالياتها اعتباراً من الثامن من سبتمبر الجاري وحتى الثامن من أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الخاصة بالسودان في اليوم الأول، والتي ستقدم خلالها معالي النائب العام بياناً بصفتها رئيسة للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
وكان في استقبالها مندوب السودان الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، وأعضاء البعثة.
سونا