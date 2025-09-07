الهلال والأهلي مدني يتعادلان في سيكافا

سيطر التعادل الايجابي بهدف لكل فريق على مباراة الهلال الخرطوم والأهلي مدني اليوم، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة شرق ووسط إفريقيا للأندية المقامة بتنزانيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن قدم الفريقان أداءً حذرا غابت عنه الهجمات الخطرة .

وتقدم الهلال في مطلع الشوط الثاني عن طريق النيجيري صنداي، وعادل للأهلي المغربي عبد القادر من تسديدة قوية خارج الصندوق في الدقيقة 66 .

ولم تفلح محاولات ترجيح الكفة لأي منهما ليعلن حكم المباراة عن نهايتها تعادلية، في إنتظار ما تسفر عنه مباراة مقديشو الصومالي امام كتور جوبا الجنوب سوداني اليوم لمعرفة متصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة.