تمبور: ماضون في القتال حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن

كد والي ولاية وسط دارفور وقائد حركة تحرير السودان مصطفى نصرالدين تمبور، أن حركته ماضية في القتال حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن الذي دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية، المتورطة في قتل المدنيين واغتصاب النساء وتدمير البنية التحتية.

وحيا تمبور صمود الشعب السوداني وتضحياته في مواجهة التمرد، مترحماً على أرواح الشهداء، وداعياً بالشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين.

وأوضح سيادته أن قوات الحركة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة منذ 15 أبريل للعام 2025، وصلت إلى ولاية شمال كردفان في طريقها إلى الجبهات المتقدمة للمشاركة في العمليات، مشيرًا إلى أن متحرك نمور تمبور 3 قدّم تضحيات كبيرة في المحور الشرقي وأسهم في تحرير مدينة مدني، وهو الآن يستعد للقتال جنبا إلى جنب مع الجيش والقوات المساندة له في تطهير إقليم كردفان تمهيداً للتوجه نحو دارفور.

وأضاف أن المعارك ستتواصل ولن تتوقف، حيث سيتم الدفع بمتحركات جديدة حتى تأمين كامل أقاليم السودان وإعلانها خالية من التمرد، مهنئاً القوات المسلحة بانتصاراتها الأخيرة في شمال كردفان، مؤكداً أن المعركة مستمرة حتى فك حصار الفاشر وتحريرها قريباً.

وأكد والي وسط دارفور وقائد قوات حركة تحرير السودان أن ما ارتكبته المليشيا من جرائم سيظل ذكرى أليمة، وسيتفرغ السودانيون بعدها لمشاريع التنمية وبناء وطن يسع الجميع.

من جانبها، شددت الناطق الرسمي باسم الحركة إنشراح الغالي قدوم على أن مدينة نيالا ستكون “مقبرة للجنجويد”، مؤكدة أن المليشيا لن تنجح في تمزيق السودان أو كسر إرادة القوات المسلحة القوات المساندة لها ، مشيرة إلى أن متحرك نمور تمبور 3 بقيادة العميد عبدالرحيم أب شنب متعطش لخوض معارك تحرير كردفان ودارفور.

سونا