اتحاد الصحفيين الخليجيين يبحث دعم مسيرة العمل الإعلامي

عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه الخامس في مدينة صلالة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، برئاسة الأستاذ عدنان الراشد، رئيس لجنة فض المنازعات والحريات، وبحضور كل من: الأستاذ سعد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الفنية والإعلام الرياضي، والدكتور محمد العريمي، رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية، والأستاذة فضيلة المعيني، رئيسة لجنة الصحفيات بالاتحاد، والأستاذ محمد يوسف، المستشار الإعلامي للاتحاد، مقرراً للاجتماع.

وناقش المجلس بنود جدول الأعمال، وأقر جملة من التوصيات والقرارات الهادفة إلى دعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك، وتعزيز مكانة الصحافة الخليجية، مشيداً بجهود الأمانة العامة والطاقم الإداري للاتحاد في متابعة وتنسيق أنشطة الاتحاد في البحرين، ودول مجلس التعاون. كما ثمّن المجلس استضافة جمعية الصحفيين العمانيين الاجتماع، وما تبذله من جهود في تطوير القطاع الإعلامي، إلى جانب الإشادة بما تشهده محافظة ظفار وسلطنة عمان من تطور في هذا المجال.

وتضمن الاجتماع الموافقة على عقد اللقاء المقبل لمجلس الإدارة في دولة الكويت الشقيقة، بالتزامن مع ملتقى الصحفيات الخليجيات في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، حيث يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في المشهد الإعلامي الخليجي، والعربي، والدولي.

كما جرت الموافقة على تنظيم ندوة خليجية مشتركة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لمناقشة قضايا الصحافة والإعلام وآفاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية في دول المجلس. وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير الممارسة الصحفية والإعلامية في دول مجلس التعاون، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تعزيز الحضور الخليجي على الساحتين؛ العربية والدولية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجمعيات الأعضاء في مختلف الأنشطة المهنية.

الشرق القطرية