«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير قائد «توك توك» عكس الاتجاه بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بالسير عكس الإتجاه والتعدى بالضرب على القائم بالتصوير بالإسكندرية، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان مساء الاثنين: «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة»توك توك«بالسير عكس الإتجاه والتعدى بالضرب على القائم بالتصوير بالإسكندرية، بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو، وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية فوجئ بسير قائد مركبة «توك توك» عكس الإتجاه ولدى معاتبته، لتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته بسحجات متفرقة بالجسم».

وأضافت: «أمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» وقائدها سائق (له معلومات جنائية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق، تم التحفظ على مركبة «التوك توك» وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها».

المصري اليوم