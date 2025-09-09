المدير العام لقوات الشرطة يتفقد إدارة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة إدارة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم بحضور الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل ومدراء الدوائر

حيث وقف المدير العام لقوات الشرطة علي مجهودات شرطة ولاية الخرطوم في تشغيل خط المساندة

(999).

مدير شرطة ولاية الخرطوم قدم شرحا مفصلا للمدير العام لقوات الشرطة أشار فيه للدمار الممنهج الذي طال مباني وأجهزة إدارة النجدة بواسطة المليشيا المتمردة موضحا أنه فور تحرير ولاية الخرطوم من سطوة المليشيا الإرهابية شرعت شرطة الولاية في عملية الصيانة وإعادة التأهيل للمبنى وتوصيل شبكة الفايبر الا أن الخراب والتدمير الممنهج الذي طال غرفة التحكم والأجهزة فرض تشغيل خط المساندة (999) من امدرمان ريثما تكتمل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتركيب الأجهزة وشبكات الإتصال موضحا أن رئاسة قوات الشرطة وفرت عدد مركبات لإدارة النجدة شكلت إضافة ودعما لوجستيا لأسطول المركبات الخاص بالإدارة.

من جانبه المدير العام لقوات الشرطة أكد أهمية مشروع النجدة الإستراتيجي وربطه بالإرتكازات للإستفادة منه في الجوانب الإنسانية ووجه مدير عام قوات الشرطة بدعم وإسناد مشروع النجدة بالمركبات وتحقيق الربط الشبكي وإكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتوفير الطاقة البديلة لتشغيل الغرفة على مدار ال24 ساعة مؤكدا علي أهمية ربط غرفة النجدة مع الأقسام الشرطية ومتحركات العمليات والدوريات إسنادا وتحقيقا للعملية الامنية بولاية الخرطوم .

