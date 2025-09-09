جرائم وحوادث

إسرائيل تقصف في الدوحة.. ماذا يحدث؟

2025/09/09
qatar nln
قطر

دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة وسط أنباء عن استهداف إسرائيلي لقادة حماس في هذا البلد
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر: ندعمها في أي خطوة
ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة “حماس” في الدوحة
الجيش الإسرائيلي أطلق على عملية اغتيال قيادات “حماس” بالدوحة اسم “يوم الحساب”

‏القناة 14 الإسرائيلية: الجيش أطلق على عملية اغتيال قيادات حماس بالدوحة اسم “يوم الحساب”
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد: لن نتهاون مع أي عمل يستهدف أمننا وسيادة أراضينا
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين: خليل الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس
“‌‏رويترز”: تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/09