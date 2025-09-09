إسرائيل تقصف في الدوحة.. ماذا يحدث؟

دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة وسط أنباء عن استهداف إسرائيلي لقادة حماس في هذا البلد

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر: ندعمها في أي خطوة

ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة “حماس” في الدوحة

الجيش الإسرائيلي أطلق على عملية اغتيال قيادات “حماس” بالدوحة اسم “يوم الحساب”

‏القناة 14 الإسرائيلية: الجيش أطلق على عملية اغتيال قيادات حماس بالدوحة اسم “يوم الحساب”

قطر تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد: لن نتهاون مع أي عمل يستهدف أمننا وسيادة أراضينا

وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين: خليل الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس

“‌‏رويترز”: تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار

