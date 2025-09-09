جرائم وحوادث
إسرائيل تقصف في الدوحة.. ماذا يحدث؟
دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة وسط أنباء عن استهداف إسرائيلي لقادة حماس في هذا البلد
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر: ندعمها في أي خطوة
ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة “حماس” في الدوحة
الجيش الإسرائيلي أطلق على عملية اغتيال قيادات “حماس” بالدوحة اسم “يوم الحساب”
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد: لن نتهاون مع أي عمل يستهدف أمننا وسيادة أراضينا
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين: خليل الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس
“رويترز”: تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار
روسيا اليوم