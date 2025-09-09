إعفاء غرامات الإقامة للسودانيين الراغبين فى مغادرة مصر

يسر سفارة جمهورية السودان بالقاهرة أن تعلن، فى إطار مجهوداتها لتذليل التحديات التي تواجه المواطنين السودانيين فى بلد التمثيل مصر الشقيقة، بأن السلطات المصرية وافقت مشكورة على إعفاء المواطنين السودانيين الراغبين فقط فى مغادرة جمهورية مصر العربية عبر كافة المنافذ الجوية والبرية من الغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد الإقامة إعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر تنتهي في10 مارس 2026م، على أن يقوم بقية المواطنين السودانيين الراغبين في تجديد إقامتهم ولم يلتزموا بتجديد الإقامات في مواعيدها المحددة بدفع الغرامات والرسوم المفروضة.

وتغتنم سفارة جمهورية السودان هذه السانحة لتعرب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق الشكر والثناء لرعايته المتواصلة للوجود السوداني وخالص التقدير للسلطات المصرية على تفهمها للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها المواطنين السودانيين وجهودها في معالجة التحديات التي تواجههم.

سفارة السودان في القاهرة