الاتحاد السوداني لكرة القدم ينعى نجم الكرة السودانية عماد خوجلي
ينعى الاتحاد السوداني لكرة القدم، ممثلًا في رئيسه الدكتور معتصم جعفر سر الختم، ونائبه الأول الدكتور أسامة عطا المنان، حسن ونوابه، رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة، ومستشاري الاتحاد، ورؤساء وأعضاء اللجان العدلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات الانتخابية، والأمين العام المحامي مجدي شمس الدين، بمزيد من الحزن والأسى، وبعد التسليم بقضاء الله وقدره وبقلوب دامعة، المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن عماد خوجلي، نجم الكرة السودانية ونادي الهلال، الذي اختاره المولى عز وجل لجواره بمدينة بورتسودان بمستشفى الشرطة إثر علة لم تمهله طويلًا.
الفقيد من اللاعبين السودانيين الذين احترفوا كرة القدم بالخارج، ولعب للأهلي المصري وأهلي جدة السعودي، وقدم مستويات كبيرة. عرف الراحل عليه رحمة الله بحسن الخلق وطيب المعشر وحلو اللسان ولين الجانب، متعاوناً مع الجميع.
سونا