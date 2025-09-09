البرهان يجري إتصالاً هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم

أجرى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن تضامن السودان حكومة وشعبا مع الشقيقة قطر ضد العدوان الذي تعرضت له، والذي يعد تعدياً سافراً على سلامة الأراضي والسيادة القطرية.