وزير البنى التحتية والنقل يتفقد موانئ البحر الأحمر ويؤكد معالجات عاجلة لتحديات التشغيل

قام وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، صباح الثلاثاء، بزيارة تفقدية لعدد من الموانئ المتخصصة بمدينة بورتسودان، برفقة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، المهندس مستشار الجيلاني محمد جيلاني، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار متابعة الأداء التشغيلي والوقوف على التحديات الميدانية.

وشملت الزيارة الميناء الشمالي والميناء الأخضر، حيث تلقى الوزير تنويراً فنياً من المدير العام للهيئة حول أسباب بطء إجراءات التفريغ، والتي تعود إلى تعدد مراكز اتخاذ القرار والتداخل المؤسسي بين الجهات العاملة بالميناء، بالإضافة إلى تحديات تواجه أربع بواخر قيد الانتظار، من بينها بواخر إغاثة، تأخر تفريغها بسبب تحفظات جهات المواصفات (الجودة) على بضائع تأثرت بالرطوبة.

وأكد الوزير أن أي تأخير في أداء الموانئ يُشكل ضرراً مباشراً على الاقتصاد ومعيشة المواطن، مشدداً على أهمية رفع هذه القضايا لمجلس الوزراء، والعمل على إزالة كافة العقبات والتعقيدات الإدارية، مع تعزيز ولاية هيئة الموانئ البحرية على الأراضي والمنشآت داخل الميناء الأخضر.

كما وجّه بضرورة إعادة الأراضي الخاضعة لجهات أخرى داخل الميناء الأخضر إلى ولاية الدولة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل ويخدم المصلحة الوطنية.

وأشار عدد من المسؤولين إلى أن مجتمع الميناء يحمّل إدارة الميناء مسؤولية مباشرة عن أي خلل تشغيلي، ما يعكس الوعي المحلي بأهمية هذا المرفق الحيوي، وضرورة تمكينه من أداء دوره دون عوائق بيروقراطية.

ويضم الميناء الأخضر ثماني وحدات رئيسية تشمل الجمارك، والحجر الصحي، والمواصفات والمقاييس، وجهات أخرى، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً محكماً لتفادي الازدواجية وتداخل الصلاحيات.