وزيرة شؤون مجلس الوزراء تلتقي مجلس المهن الطبية والصحية و(4600) من الممارسين سيؤدون القسم أمامها

التقت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، د. لمياء عبد الغفار خلف الله، بمكتبها ببورتسودان الثلاثاء، وفد مجلس المهن الطبية والصحية برئاسة د. زكي البشير وأعضاء مكتبه التنفيذي.

وأوضح د. زكي البشير، رئيس المجلس، أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس في إدارة الأزمة خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه جرى تسجيل أكثر من (27) ألف ممارس للمهنة منذ يونيو 2023 وحتى أغسطس 2025.

وأضاف أن أكثر من (4600) من الممارسين في مختلف التخصصات الطبية والصحية سيؤدون القسم أمام وزيرة شؤون مجلس الوزراء في يوم 13 من سبتمبر الجاري، موزعين على (6) مراكز خارجية و(11) ولاية.

مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً مشروعات التحول الرقمي بالمجلس، والتي قطع فيها شوطاً متقدماً، بجانب مناقشة احتياجات المواطنين من المهن الطبية والصحية على المدى البعيد.

وأكد البشير أن المجلس قدم إحاطة شاملة حول أوضاع الممارسين والتدريب المستمر للكوادر، مشيداً بالدعم المقدم خلال فترة الحرب.