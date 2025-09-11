تراجع بورصات الخليج بعد الغارة الإسرائيلية على قطر

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج الأربعاء بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية على قطر قادة من حركة “حماس” أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسواق الأسهم الخليجية، خلافا لبورصة مصر، التي صعدت بنحو طفيف. وفيما يلي قراءة أبرز البورصات العربية في تمام الساعة 12:35 بتوقيت موسكو:

بورصة قطر: تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.13% إلى 11092.93 نقطة.

البورصة السعودية: انخفاض مؤشر “تداول” بنسبة 0.44% إلى 10482.92 نقطة.

بورصة دبي: تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.66% إلى 5918.50 نقطة.

بورصة أبو ظبي: انخفاض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.14% 9940.17 نقطة.

مؤشر بورصة مصر EGX 30: ارتفاع المؤشر بنسبة 0.16% إلى 34441.60 نقطة.

وشنت إسرائيل الثلاثاء غارات جوية على أماكن في الدوحة تتواجد فيها قيادات من حركة حماس، وأدانت دول، منها روسيا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي، الهجوم الإسرائيلي والذي يشكل تهديدا لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: RT