رئيس الوزراء يلتقي مدير منظمة لجنة الإنقاذ الدولية

استمع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى شرح مفصل عن أداء عمل منظمة لجنة الإنقاذ الدولية وجهودها في المجال الإنساني وقضايا الصحة والمياه والتغذية وحماية الأطفال الذين يتعرضون للمخاطر.

جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بمكتبه ببورتسودان مدير منظمة الإنقاذ الدولية ديفيد ميلياند، الذي امتدح التزام رئيس الوزراء بخدمة جميع شعب السودان.

وأكد قيام المنظمة بجهود إضافية لمجابهة الأوضاع الصعبة بالبلاد، والتي وقفوا عليها خلال زيارتهم لولاية نهر النيل، موضحاً حصر مهام المنظمة في مجال العمل الإنساني دون الخوض في الأعمال السياسية.