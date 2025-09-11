الهلال الأحمر السوداني فرع نهر النيل يدعم غرفة كنترول امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 بمعينات طبية

قدمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، معينات طبية شملت مجموعة من الأدوية ومستلزمات معمل، دعماً لغرفة كنترول امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024.

وأشاد مساعد مدير امتحانات السودان، الأستاذ الهندي أبو قرون، بالدور المتواصل للهلال الأحمر في مساندة غرفة الكنترول، خاصة في امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعامين 2023 و2024، مؤكداً أن الجمعية عُرفت بريادتها ومبادراتها المتميزة في تقديم الدعم والمساندة .

سونا