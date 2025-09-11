وداعا للمخاوف.. الأطعمة المجمدة أفضل مما تظن

كشفت العديد من الأبحاث، أن بعض الأطعمة، مثل الخضروات، الفواكه، والأسماك، قد تحافظ على قيمتها الغذائية بشكل أفضل عند تجميدها، ما يجعلها خيارا صحيا مفيدا للجسم، وطريقة لتوفير المال والوقت.

وذكر تقرير لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية، أن تجميد الأطعمة لا يساعد فقط على توفير المال والوقت، بل يؤثر أيضا على مستويات السكر في الدم.

إذ أن تناول الأطعمة المجمدة، يقلل خطر ارتفاع نسب السكر في الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وأوضحت جامعة “يوتا للصحة” أن تجميد الخضروات والفواكه، يساعد على الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن الأساسية في الأطعمة.

الجمبري

يعد الجمبري مصدرا ممتازا للبروتين الخالي من الدهون والسكر. ويوفر نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

وتشير العديد من الدراسات، إلى أن هذا الغذاء غني بفيتامين “B-12” المفيد لصحة خلايا الدم، إلى جانب أحماض الأوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على ضبط ضغط الدم.

ويمكن الاحتفاظ بالجمبري مجمدا لمدد طويلة، ولكن جودته قد تتأثر إذا تم تخزينه لفترة طويلة جدا، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب غني بالكبريت يسمى “السلفورفان”، يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويمكن لكوب واحد من زهور البروكلي أن يوفر 5 غرامات من الألياف، التي تساعد على امتصاص السكر في الدم.

وارتبطت الخضروات الصليبية مثل البروكلي، والقرنبيط، والكرنب بتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تحتوي هذه الخضروات، على مركبات نباتية تساعد على مكافحة السرطان، وفقا لمصحة كليفلاند.

ويمكن طهي البروكلي في المقلاة، أو تحميصه في الفرن مع القليل من زيت الزيتون، للحصول على نكهة وقوام مميزين.

التوت

تعرف الأنواع المختلفة من التوت، مثل التوت الأزرق، والأحمر، والفراولة، والتوت الأسود بغناها بالألياف ومضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأساسية.

ويحتوي التوت الأحمر على أقل نسبة من السكر، مقارنة بالأنواع الأخرى.

وينصح بمزج هذه الأنواع وتناولها مباشرة، أو إضافتها للطعام على شكل زبادي.

السمك

تعتبر الأسماك بروتينا خاليا من الدهون، يمكن أن يساعد في إبطاء امتصاص السكر.

ويعد السلمون مصدرا ممتازا لأحماض الأوميغا 3 الدهنية، التي تحفز الإحساس بالشبع، وتقلل الرغبة في تناول الحلويات.

كما أن جودة الأسماك المجمدة أفضل من الطازجة.

سكاي نيوز