“حب بتوتر عال”… رجل يقطع الكهرباء عن قرية لانشغال هاتف حبيبته… فيديو

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي أخيرًا بمقطع فيديو طريف وغريب في آنٍ واحد، يظهر فيه شاب يتسلّق عمود كهرباء شاهقًا، ممسكًا بكماشة ويتنقّل بين الأسلاك بكل جرأة.

الفيديو أثار موجة من التعليقات الساخرة والمندهشة، بعدما راجت رواية غير مؤكدة تقول إن الشاب قطع التيار الكهربائي عن قريته لأن هاتف حبيبته كان مشغولًا!

هذا التفسير الطريف قسّم المتابعين بين من رأى فيه موقفًا كوميديًا ومن اعتبره دليلاً جديدًا على أن الحب قد يدفع إلى الجنون. لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا.

فالشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى “أنور”، وكان ببساطة يؤدي وظيفته المعتادة في صيانة خطوط الكهرباء، وتحديدًا في قرية “نيكاشي” في ولاية آسام، شمال شرقي الهند.

وكشف صديقه، صاحب قناة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن الفيديو صوّر في يونيو/حزيران، مؤكدًا أن القصة المتداولة لا تمتّ للواقع بأي صلة.

وأضاف مازحًا: “كنا نصلّح الكهرباء… وفجأة أصبحنا أبطال قصة حب!”

في حادثة غريبة شهدتها ولاية بيهار الهندية، أقدم شاب على قطع التيار الكهربائي عن قرية بأكملها، بعدما فشل في التواصل مع خطيبته التي كان هاتفها الجوال مشغولاً أثناء محاولته الاتصال بها. هذا التصرف تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة بأكملها، تاركًا القرية غارقة في الظلام، مما أثار… pic.twitter.com/6QJmXtsr1a — AyeD (@AAyedAlshehri) September 7, 2025

وكالة سبوتنيك