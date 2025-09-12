لأول مرة.. لاري إليسون يخطف صدارة قائمة الأغنياء من إيلون ماسك

تجاوز لاري إليسون، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل، إيلون ماسك ليصبح أغنى رجل في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ووفق ما نشرته صحيفة “إينديان إكسبريس”، فقد أضاف إليسون 101 مليار دولار إلى ثروته صباح الأربعاء، ليصل إجمالي صافي ثروته إلى 393 مليار دولار، متجاوزاً إيلون ماسك الذي بلغت ثروته 385 مليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها المؤسس المشارك لشركة أوراكل، البالغ من العمر 81 عاماً، هذا التصنيف.جاء هذا الارتفاع بعد أن أعلنت شركة أوراكل عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 41% في يوم واحد.

ويُعد هذا الارتفاع في أسهم الشركة نادراً بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية الضخمة أقل بقليل من 700 مليار دولار.

وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 45% هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء، و41% يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في الحجوزات.

وترتبط معظم ثروة إليسون بالشركة، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.مع ذلك، انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 13% هذا العام.

يُشار إلى أن ماسك، أصبح أغنى رجل في العالم لأول مرة عام 2021 قبل أن يخسر اللقب لصالح جيف بيزوس، مؤسس أمازون، وبرنارد أرنو، مؤسس LVMH، ليستعيد اللقب مرة أخرى العام الماضي، واحتفظ به لأكثر من 300 يوم بقليل.

في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت شركة أوراكل عن صفقة لتزويد شركة “OpenAI”، الشركة الأم لـ “ChatGPT”، بـ 4.5 غيغاواط من الكهرباء لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

كما كشفت الرئيسة التنفيذية، سافرا كاتز، أن أوراكل وقّعت أربعة عقود بمليارات الدولارات خلال هذا الربع.

على مر السنين، رسخت أوراكل مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا. ويعكس هذا النمو صعود شركات تقنية عملاقة أخرى مثل إنفيديا، التي أصبحت الشركة الأكثر قيمة في العالم برأس مال سوقي يتجاوز 4 تريليونات دولار، بينما تجاوزت مايكروسوفت هذا الإنجاز لفترة وجيزة.أصبحت الأسهم الثمانية الأكثر قيمةً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن جميعها شركات تقنية معنية ببناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سهم أوراكل بنسبة 103% حتى الآن هذا العام.

