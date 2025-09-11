تاريخ القوانين في السودان وعلاقته بالنزاعات …

زراعة القطن والاسترقاق الناعم ….

تركز دراسات تاريخ السودان للفترة من 1882م إلى 1898م ثم من 1899م إلى 1955م على الوقائع الحربية وسياسات الحكم والإدارة.

ولكن هناك القليل جدا من الدراسات عن تاريخ القوانين والتشريعات خاصة في الفترة الثانية من 1899م حتى 1955م ويطلق عليها فترة الحكم المشترك.

كل فترة الحكم المشترك إعتمدت على وثيقة دستورية أطلقوا عليها معاهدة 1899م بين مصر وبريطانيا أشتهرت بأن من كان خلفها اللورد كرومر قنصل بريطانيا في مصر ولكن كان خلف صياغة بنود المعاهدة عقلية قانونية بريطانية ، من هو ؟

المشرع القانوني دائما خفي وخلف المسرح يورط الناس لعقود قادمة بينما السياسيين من أمثال كرومر وونجت هم من يقدلون فوق المسرح تماما كوثيقة 2019م الدستورية التي سممت حياتنا وظهرت بسببها أيقونات وبلاوي متلتلة تنطط وتفنجط في مسرحنا السياسي.

ومن بدايات 1900م بدأت تظهر إصدارات القوانين في السودان وهذا معناه أن السودان فصلته من مصر الصياغة المحلية للقوانين وليس خط 22 لأنهما لو ظلا بلدا واحدا لكان المنطق أن تصاغ القوانين وتصدر من القاهرة.

من أخطر القوانين التي تحتاج للدراسة وقراءتهما سويا مع ما تزامن معهما وما تلاهما من وقائع هما قانون زعماء العشائر وقانون نزع ملكيات الأراضي.

في تقديري أن قانون سلطات زعماء العشائر هدف إلى جعل زعماء العشائر موظفين تابعين لحكومة السودان التي يرأسها الحاكم العام البريطاني من 1900م حتى 1954م.

من خلال هذه التبعية تحقق هدفين رئيسيين هما :

أولا : المساعدة في الزراعة الجبرية للقطن في جبال النوبة ومناطق الشلك والدينكا في أعالي النيل وأقصى الجنوب في الإستوائية.

ثانيا : تحصيل الضرائب ومنها الضريبة المخزية وهي ضريبة القطية Hut tax.

زراعة القطن الجبرية بدأت منذ العشرينات وهي استرقاق حقيقي ولكنه متخف خلف سلطة محلية ولا يتحدث عنه الأكاديميين والنشطاء مدمني الحديث والكتابة عن الرق التقليدي.

أما قانون نزع ملكيات الأراضي فخطير جدا وتم بواسطته نزع ملكيات أراضي قبائل وتوزيعها على المشاريع الزراعية والأفراد وقد تولدت عن هذه الممارسة غبائن وثورات محلية لم تجد حظها من الفحص والدراسة.

ثورات القبائل في جنوب السودان استمرت طوال عقدين حتى 1920م وفي جبال النوبة حتى 1930م وقمعت عسكريا بسياسة الأرض المحروقة الدفتردارية ولاحقا بالقصف بالطيران الحربي الملكي RAF وهذه الثورات قتل فيها آلاف البشر من الهوامش التي ظل متمرديها يحملون الشمال وزر جرائم الحكم الثنائي ويعتبرون أن البريطانيين هم (حماتنا our protectors).

#كمال_حامد 👓