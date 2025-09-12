انعقاد مجلس وكيل وزارة التعليم بالخرطوم

ترأس وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر بمقر الوزارة بأم درمان نهار الخميس اجتماع مجلس الوكيل بحضور مديري الإدارات العامة.

واستعرض الاجتماع الخطط الإسعافية الربع سنوية الخاصة بالإدارات والوحدات بالوزارة والتي تشمل الأهداف والأنشطة والميزانيات ومؤشر القياس.

وناقش الاجتماع خطط عمل الإدارات: العلاقات الثقافية، التربية الخاصة، إدارة العلاقات العامة والإعلام، إدارة السياسات والتخطيط والبحوث، التعليم الفني، التعليم الديني، الأنشطة المدرسية، الإدارة العامة لضمان الجودة في التعليم، ومركز المعلومات التربوية.

وقدم الوكيل تنويراً عاماً عن الوزارة وأنشطتها خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أنها انتقلت إلى الخرطوم وفاءً لتوجيهات مجلس السيادة، كما شاركت في كافة أنشطة مجلس الوزراء والفعاليات الخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

حيث تمت زيارة المقر الجديد للوزارة بالخرطوم والذي سيتم استلامه في القريب العاجل.

وأشار إلى أن الوزارة أمامها عدد من الملفات المفتوحة التي تتطلب سرعة الإنجاز على رأسها مشاركة الوزارة في اللجنة العليا لتهيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين بجانب متابعة تنفيذ الخطة الانتقالية للتعليم.