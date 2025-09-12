مدير عام قوات الجمارك يترأس اجتماع هيئة قيادة الجمارك الدوري

انعقد الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الجمارك، الخميس، برئاسة سعادة الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك، وذلك بحضور السادة مساعدي المدير العام ومديري الإدارات العامة ومديري بعض الإدارات.

وفي مستهل الاجتماع هنأ سعادة المدير العام الضباط المترقين إلى الرتب الأعلى، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد، كما أشاد بجهود الضباط الذين أنهوا فترة خدمتهم بالتقاعد بعد مسيرة طويلة من العطاء والعمل الجمركي المخلص.

وناقش الاجتماع سير تنفيذ القرارات السابقة، وتداول الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي في الولايات، حيث جرى طرح جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بتذليل العقبات ودفع مسيرة التطوير.