والي غرب كردفان يعفي تلاميذ المرحلة الابتدائية النازحين إلى محلية شيكان من الرسوم الدراسية

أعلن والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، إعفاء جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية من أبناء الولاية النازحين إلى محلية شيكان بمدينة الأبيض من الرسوم الدراسية، مؤكداً التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم في ولايتي شمال وغرب كردفان لمعالجة هذا الملف، إلى حين عودة التلاميذ إلى مدنهم وقراهم بعد تحرير الولاية من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

جاء ذلك لدى مخاطبته الخميس نازحي الولاية بمركز عمارة الشرطة بمحلية شيكان، خلال مواصلة حكومة غرب كردفان توزيع المنحة التركية، إلى جانب وجبات تكايا منظمة رسائل السلام للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الأمين العام للحكومة، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة أمنها، وممثل المدير التنفيذي لمحلية شيكان.

وأكد الوالي أن حكومته تبذل جهوداً متواصلة في مجالات العون الإنساني عبر المنظمات المختلفة والجهات ذات الصلة، مشدداً على أن الهدف الأسمى يظل تحرير الولاية من مليشيا الدعم السريع المتمردة وإعادة المواطنين إلى مناطقهم، وهو هدف لا يمكن التراجع عنه.

ووجه الوالي شكره لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ولأعضاء مجلس السيادة، ولمفوضية العون الإنساني، وللمنظمات الإنسانية، بجانب حكومة شمال كردفان بقيادة واليها عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله وأعضاء حكومته، على ما قدموه من دعم ومساندة للنازحين والمهجرين.

من جانبه، دعا مفوض العون الإنساني المكلف بغرب كردفان، الأستاذ المنى دفع الله محمد جبارة، المفوضية القومية والمنظمات الوطنية والدولية إلى تكثيف الجهود لتوفير الغذاء والدواء والكساء والإيواء ومعينات فصل الخريف للنازحين، موضحاً أن عددهم تجاوز 32,520 أسرة وفق آخر تحديث، موزعين بين أربعة مراكز للإيواء والمجتمع المضيف بمحلية شيكان، مؤكداً استمرار تدفق النازحين إلى مدينة الأبيض وفق قاعدة بيانات مفوضية العون الإنساني بالولاية.

وأشاد المفوض بجهود تركيا حكومةً وشعباً، وبوالي غرب كردفان وحكومته، إلى جانب والي شمال كردفان وحكومته، ومفوضيتي العون الإنساني بالولايتين، ومنظمة رسائل السلام، وجمعية الهلال الأحمر السوداني، وقيادة الفرقة الخامسة مشاة هجانة الأبيض، فضلاً عن بقية المنظمات الوطنية والخيرين والجهات ذات الصلة التي أسهمت في تذليل العقبات أمام النازحين.