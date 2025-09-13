سمو الأمير: رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري وتغمد الله بواسع رحمته جميع شهداء الاعتداء الإسرائيلي الغادر

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بخالص العزاء إلى ذوي وأحباء الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر.

وقال سموه في منشور عبر منصة إكس: “رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه، كما نسأل المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته جميع الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر”.

وأضاف سموه: أعزي بخالص مشاعر المواساة ذويهم وأحباءهم، داعياً الله أن يشملهم بواسع المغفرة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ قطر وأهلها والمقيمين على أرضها من كل سوء، والحمد لله على قضائه وقدره.

الشرق القطرية