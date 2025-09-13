شرم الشيخ المسرحي يكرم هاني رمزي بدرع سميحة أيوب

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم النجم هاني رمزي، خلال دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، ويمنح المهرجان النجم هاني رمزي درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الثرية بالأعمال المتميزة.

كما سيقدم النجم هاني رمزي خلال فعاليات الدورة العاشرة ماستر كلاس بعنوان «الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل» ويشارك فيها ضيوف المهرجان من النجوم والشباب من كل أنحاء العالم، ويتناول رمزي خلالها تجربته الفنية الثرية خلال مشواره الفني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

يذكر أن الفنان هاني رمزي واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، وتميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد تخرج رمزي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح.

وكانت بدايات هاني رمزي مع الراحل وحيد سيف في مسرحية «أنا عايزة مليونير»، وشارك النجم محمد صبحي في مسرحية «تخاريف» و«وجهة نظر» وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها «ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبوالعربي»، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة حتى أصبح واحدا من أهم صناع الضحك في مصر.

المصري اليوم