وزير الرعاية الاجتماعية يتعهد بدعم وتشغيل مستشفى هداليا الريفى بكسلا

تعهد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الدكتور معتصم احمد صالح بتقديم الدعم اللازم الذي يمكن من تشغيل مستشفى هداليا الريفي بمحلية شمال الدلتا لاهميته القصوى خاصة وأنه يقع على الطريق القومي كسلا بورتسودان.

ووقف الوزير خلال زيارته الى محلية شمال الدلتا ضمن برنامج زيارته الى كسلا برفقة والي الولاية وعدد من القيادات الى جانب المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي والأمين العام لديوان الزكاة ومفوض مفوضية الأمان وخفض الفقر وقف على مستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة عبر مركز صحي هداليا بالاضافة الى احتياجات المركز من أجهزة ومعدات طبية لترقية مستوى الخدمة المقدمة عبر التأمين الصحي.

واوضح الوزير ان زيارته الى كسلا تأتي ضمن برنامج زيارة عدد من الولايات وتدشين برنامج الــ100 يوم لحكومة الأمل بتوجيه من رئيس الوزراء التي تشمل عددا من الجوانب المتعلقة بخدمة المواطن.

واوضح ناظرعموم قبائل الهدندوة احمد محمد محمد الامين ترك الى ان المستشفى الذي تم انشاؤه ضمن مشروعات صندوق إعمار الشرق بموجب اتفاقية سلام الشرق في العام 2006 لم يتم تشغيله رغم اكتمال بنياته التحتية، مشيرا الى ان المستشفى يعد من الأهمية بمكان في التغطية السكانية لمحليات كسلا الشمالية الأربعة اضافة الى مناطق حدود ولاية البحر الاحمر.

وتطرق ترك الى الجهود التي بذلت من اجل تشغيل المستشفى بالتنسيق على مستوى الولاية ووزارة الصحة.

وقدم تنويرا حول دور المركز الصحي ومستوى التردد والحالات التي تتم معالجتها في اطار خدمات الرعاية والصحية الاساسية .