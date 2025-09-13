الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، تترأس وفد السودان في الملتقى السوداني البرازيلي بساو باولو

تترأس الأستاذة احلام مدني مهدي سبيل امين عام الجهاز القومي للاستثمار المكلف وفد السودان في القطاعين العام والخاص للمشاركة في الملتقى السوداني البرازيلي المقام بمدينة ساو باولو بدولة البرازيل الثلاثاء المقبل.

وقالت الأستاذة احلام مدني مهدي في تصريحات صحفيه اليوم ان الجهاز القومي للإستثمار درج على المشاركة في مثل هذه الملتقيات لجذب المستثمرين للاستثمار في السودان، مبينة ان أهمية هذا الملتقي تكمن في طرح إعادة الإعمار لتعمير ما دمرته الحرب خاصة وهو يحظي بمشاركة واسعة من عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ممثلة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن بجانب القطاع الخاص .

واوضحت ان الملتقى فرصة لكافه القطاعات للخروج بشراكات ذكية من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد، مشيرة ان الملتقى برعاية كريمة من سفارة السودان بدولة البرازيل وبالتنسيق مع الغرفة العربية البرازيلية.

من جانبه ثمن السفير احمد التجاني سوار سفير السودان بدولة البرازيل الجهود التي يبذلها الجهاز القومي للاستثمار في جذب المستثمرين للاستثمار في السودان .

وأوضح ان الملتقى تم فيه التنسيق مع الغرفة البرازيلية ممثلة في الدكتور محمد مراد والذي سيقام في الفتره من 16 الي 19 من الشهر الجاري .