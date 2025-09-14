الحاج يوسف تحتفي بالنصر وتحرير بارا في عرض عسكري مهيب للمستنفرين

في أجواء مفعمة بالانتصار والفخر، ومع بشريات التحرير لمدينة بارا، شهدت محلية الحاج يوسف شرق احتفالاً ضخماً نظمته لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بوحدة الحاج يوسف شرق بقيادة رئيس اللجنة الأستاذ موسى عبدالله توتو، حيث أقيم عرض عسكري مهيب شاركت فيه ستة معسكرات من المستنفرين.

انطلقت طوابير السير العسكرية لتجوب شوارع الحاج يوسف وسط حشود جماهيرية غفيرة، حيث استقبل المواطنون العرض بزغاريد مدوية وهتافات وطنية جسدت روح الفداء والانتماء. وقد بدت الشوارع وكأنها لوحة وطنية نابضة بالحياة، حيث امتزجت فيها أصوات الطبول العسكرية مع صيحات النصر والتكبير.

الاحتفال شهد حضوراً واسعاً لعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية بالمحلية، إضافة إلى مشاركة فاعلة من لجنة سوق ستة الحاج يوسف، شرطة المرور، الشرطة الموحدة، جهاز الأمن والمخابرات، والاستخبارات العسكرية، في مشهد يؤكد وحدة الصف وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ولجان المقاومة الشعبية.

وأكد الأستاذ موسى توتو في كلمته أن هذا الاستنفار هو رسالة دعم ومؤازرة لقواتنا المسلحة الباسلة التي تقاتل من أجل استرداد الوطن وحماية سيادته، مبيناً أن المستنفرين في الحاج يوسف على أتم الجاهزية لمواصلة طريق النصر حتى تحرير كل شبر من أرض السودان.

وقد عبر المواطنون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا اليوم الاستثنائي، مؤكدين أن الحاج يوسف ستظل درعاً منيعاً وسنداً قوياً لقوات الشعب المسلحة في معارك التحرير والبناء.

بهذا العرض، سجلت الحاج يوسف يوماً جديداً في صفحات تاريخ المقاومة الشعبية، يوم جسد معنى التلاحم الوطني والانتصار المشترك، ورسالة واضحة بأن النصر قادم بإذن الله، وأن راية السودان ستظل خفاقة بالعزة والكرامة.