شاهد بالصورة.. بعد الهجوم الإسفيري الشرس الذي تعرض له.. المذيعة تسابيح خاطر تتغزل في زوجها “الميرغني” وتسانده: (واثِق ُ الخطوةِ يمشي ملكاً)

أعلنت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, وقفتها ومساندتها لزوجها وزير الدولة السابق في حكومة البشير, إبراهيم الميرغني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة سكاي نيوز عربية, قامت بنشر صورة لزوجها ظهر فيها وهو يشارك في إحدى الاحتفالات وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت تسابيح خاطر, على الصورة التي قفلت منها التعليق وسمحت لأشخاص معينين بالتعليق عليها: (واثِق ُ الخطوةِ يمشي ملكاً ظالِمُ الحُسنِ شهي الكبرياء).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “الميرغني”, كان قد تعرض لهجوم إسفيري شرس وذلك بعد دفاعه عن الدعم السريع, ومشاركته في حكومة تأسيس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين