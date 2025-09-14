وزير الداخلية يتفقد غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم ويؤكد على توفير كافة متطلبات الغرفة

تفقد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية السبت غرفة السيطرة والتحكم برئاسة شرطة ولاية الخرطوم بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية.

وزير الداخلية تلقى تنويرا متكاملا عن سير العمل فى إعادة تشغيل الغرفة بولاية الخرطوم وتغطية جميع محلياتها ، بجانب مراجعة كاميرات المراقبة لتؤدى دورها فى عمليات التأمين بكفأءة عالية للحد من كافة المهددات الأمنية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية جدد الحرص على توفير كافة متطلبات الغرفة لتسهم فى عمليات تأمين الولاية ورصد ومتابعة الأنشطة الإجرامية والمجموعات التى تهدد السلامة العامة ، مشيرا الى أن غرفة السيطرة والتحكم برئاسة شرطة ولاية الخرطوم تقوم بدور كبير فى تأمين ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة