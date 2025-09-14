والي النيل الأبيض يدعو للاهتمام بتقديم الخدمات وتأهيل المدارس

دعا الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض لجان الخدمات و الطوارئ بالولاية للاطلاع بدورها كاملا في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والاهتمام بالبيئة المدرسية وتأهيل المدارس وشدد على ضرورة المشاركة الفاعلة في بناء وإعمار المدارس وبرامج اصحاح البيئة بالولاية .

جاء ذلك لدى وقوفه على برامج السبت العلاجي المجاني بحي العمارة مربع 2 بمدينة ربك والذي نظمته لجان الطواريء والخدمات بالحي بشراكة مع رابطة شباب حي العمارة ومنظمة الأصدقاء، بحضور المدير التنفيذي لمحلية ربك الدكتور ابوعبيده عمر عجبين وعدد من قادة التعليم واعضاء لجان الخدمات وأعيان المنطقة .

وأعلن الوالي عن دعم ورعاية حكومه الولاية لكافة المبادرات الشبابية بمحليات الولاية المختلفة ، وقال إن الشباب هم الركيزة للنهضة والأعمار وإن العمل في المجال الخدمي والصحي يحتاج للتكاتف والتعاون الرسمي والشعبي لاصحاح البيئة وحماية المجتمع من الأمراض .

من جانبه اكد الدكتور ابوعبيده عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية ربك إن المحلية تعول كثيرا على جهود لجان الخدمات في إنفاذ المشروعات الخدمية بقري ومدن محلية ربك .

وقال إن لجنة الخدمات والطواري بالعمارة مربع اثنين قامت بعمل جليل في مجال اصحاح البيئة وتهيئة البيئة المدرسية وختمت برنامجها بهذا اليوم العلاجي المجاني، داعيا جميع لجان الخدمات بالمحلية بأن تحذو حذوها خدمة لإنسان المحليه مجددا تاكيده بدعم المحلية ورعايتها لمثل هذه الأنشطة .

سونا