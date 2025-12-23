شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة المخدرات ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكّنت الخلية الأمنية التابعة لشرطة ولاية نهر النيل، بمعبر العوتيب محلية شندي من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحليتي شندي وعطبرة.

وأسفرت عملية نوعية عن ضبط عدد 12 ألف رأس من مخدر البنقو، بحوزة عدد 6 متهمين فيما تمكّنت شرطة مكافحة المخدرات بمحلية عطبرة، في عملية منفصلة، من ضبط 700 جرام من مخدر الآيس كريستال، بحوزة متهم واحد إضافة إلى 45 جرامًا من مخدر اللِّجة (الحرقة) تم إتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة15/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية للبلاغين بقسم حي المطار

ووقف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل، صباح اليوم بمقر رئاسة مكافحة المخدرات بعطبرة، على الانجازين ميدانيًا، بحضور اللواء شرطة د/القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل، وأعضاء لجنة أمن الولاية وأعضاء لجنة أمن محلية عطبرة ومدير شرطة مكافحة المخدرات بالولاية.

وأشاد والي الولاية بالإنجاز، مثمنًا جهود شرطة الولاية في حفظ الأمن والإستقرار والتصدي للأنشطة الإجرامية، ومؤكدًا أن حكومة وشعب ولاية نهر النيل يدعمون هذه الجهود بلا حدود. وأعلن الوالي أن مكافحة المخدرات تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن الولاية لن تتهاون مع تجار المخدرات، ولن تسمح بممارسة هذا النشاط الإجرامي داخل حدودها.

كما أكد والي الولاية على الدور المحوري للأسرة في حماية المجتمع، واصفًا إياها بخط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، وداعيًا الأسر إلى متابعة ومراقبة الأبناء حفاظًا عليهم من الاستهداف والاستغلال.

من جانبه، عبّر اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة عن شكره وتقديره لوالي الولاية على دعمهم المستمر لشرطة الولاية، وتوفيره للمعينات اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجه العمل الشرطي

كما عبر عن شكره وتقديره لكل المكونات الأمنية بالولاية من قوات مسلحة وجهاز المخابرات العامة، مؤكدًا استمرار الحملات الأمنية بكافة محليات الولاية لمكافحة المخدرات ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.

وأشار مدير شرطة الولاية إلى أن التنسيق المحكم وتكامل الأدوار بين مكونات لجنة أمن الولاية أسهما في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تشهده ولاية نهر النيل.

المكتب الصحفي للشرطة