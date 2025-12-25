شرطة ولاية نهر النيل تكشف غموض بلاغ قتيل ،منطقة عقيدة الدوم وتوقف المتهم الرئيسي خلال أقل من ثماني ساعات

تمكن فريق ميداني مختص من شعبة مباحث محلية الدامر يتبع لشرطة ولاية نهر النيل بقيادة ضابط شرطة من تسديد بلاغ جريمة قتل وقعت بمنطقة نهر عطبرة (عقيدة الدوم)، وتوقيف المتهم الرئيس خلال أقل من ثماني ساعات فقط من وقوع الجريمة وتعود خلفية البلاغ وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة الذي قُيِّد بالرقم (244) تحت المادة (130) من القانون الجنائي، إلى إفادة الشاكي( ب، ي، م، ح) الذي أوضح أن المشكو ضده (ع.أ.ع) أقدم على تسديد طعنة لشقيقه (م، ي، م، ح) بواسطة آلة حادة (سكين) ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار من موقع الحادث وعقب تلقي البلاغ مباشرة، باشرت الشرطة إجراءاتها القانونية ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإستجواب الشاكي، والإنتقال إلى مسرح الجريمة، إلى جانب نقل الجثمان إلى مشرحة عطبرة، وإخطار الأدلة الجنائية لإتخاذ التدابير الفنية اللازمة ومن خلال التحريات المكثفة والدقيقة نجحت المباحث في توقيف المتهمة (س.ع.ي) وعند إخضاعها للتحقيق أسهمت إفاداتها في كشف غموض البلاغ وتحديد هوية المتهم الرئيس وتعقب تحركاته بدقة وبفضل المتابعة اللصيقة والتنسيق المحكم، تمكن فريق ميداني من شعبة مباحث محلية الدامر أسندت له تنفيذ المهمة من توقيف المتهم الأساسي (ع.أ.ع) داخل الميناء البري بمدينة عطبرة، أثناء محاولته مغادرة المنطقة في اتجاه أبوحمد، تم إحضار آداة الجريمة وإستكمال ملف البينات.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل أن تسديد البلاغ خلال هذه الفترة القياسية يعكس الكفاءة المهنية العالية ويقظة منسوبي مباحث محلية الدامر، مؤكدا جاهزية شرطة ولاية نهر النيل وانها لن تسمح لأي خارج عن القانون بالإفلات من العقاب.

ولازالت التحريات الميدانية والإجراءات القانونية مستمرة في البلاغ تمهيدًا لتقديم المتهمين للعدالة .

المكتب الصحفي للشرطة