غياب المتهمة وغرامة لمأمور السجن.. كواليس جلسة محاكمة هدير عبدالرازق وأوتاكا

داخل أروقة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، شهدت الجلسة الثانية من محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، برفقة المتهم محمد علاء، المعروف إعلاميًا باسم «أوتاكا»، ومع بدء انعقاد الجلسة، غابت هدير عن قفص الاتهام، للمرة الثانية على التوالي، ما استدعى من المحكمة اتخاذ قرار بتغريم مأمور السجن المسؤول عن إحضارها من محبسها إلى مقر المحاكمة نظرًا لتخلفها عن الحضور دون مبرر.

ووقف دفاع المتهمين يعلن للمحكمة أن غياب موكلته غير مقصود، وأن هناك ظروفًا حالت دون تنفيذ قرار إحضارها، بينما تمسك ممثل النيابة بطلباته، مؤكدًا أن المتهمة تتقاعس عن حضور جلساتها، وأن القضية تتعلق بسلوك عام يمس المجتمع، ولا يجوز التهاون فيه.

وتعود وقائع الدعوى إلى قرار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بإحالة البلوجر هدير عبدالرازق والمتهم محمد علاء «أوتاكا» إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامهما بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل، حملت محتوى وصف بأنه يمس الأخلاق ويتعارض مع القيم المجتمعية.

والنيابة كانت قد نسبت للمتهمين نشر مقاطع مرئية تتضمن إيحاءات وتلميحات جنسية صريحة، عبر حسابات على منصتي «فيسبوك» و«تيك توك»، إلى جانب قناة على «يوتيوب»، وهو ما وصفته أوراق التحقيق بأنه تحريض على الفسق ومخالفة صارخة لقواعد الآداب العامة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، خضعت القضية لإجراءات قانونية مطولة، انتهت بإحالة ملف هدير وأوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة هدير عبدالرازق بالحبس سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، قبل أن تؤيد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم نفسه، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.

أوراق القضية تضمنت تحريات أجهزة المباحث، التي أكدت أن المتهمة تعمدت نشر صور ومقاطع خادشة، موضحة أنها ظهرت في تلك المقاطع مرتدية ملابس غير لائقة، وتقوم بحركات وإيحاءات أثارت الجدل، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية عبر البث المباشر واشتراكات المتابعين.

وفي تحقيقات النيابة، أقرت هدير بأنها كانت تنشر تلك المقاطع سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين وتحقيق عائد مادي من المشاهدات، وقالت إنها «لم تدرك أن ما تقدمه يمثل مخالفة للآداب وأحكام القانون»، بينما أكد المتهم الثاني أوتاكا أن مشاركته في تلك المقاطع كانت بدافع العمل الإعلامي، وليس الإخلال بالحياء العام.

المصري اليوم