عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد تطلع على الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم

اطلعت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، على الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائها السبت مجلس تنسيق شؤون الأمن بالولاية، حيث اطمأنت على المجهودات التي بذلت لتأمين ولاية الخرطوم وحمايتها من المهددات الأمنية.

وأوضح والي الخرطوم الأستاذ احمد عثمان حمزة، أن هنالك عدد من الأسباب عززت وساعدت في استتباب الأوضاع الأمنية في ولاية الخرطوم، على رأسها الإنتشار الكبير لقوات الشرطة والأطواف المشتركة وإعادة تموضع الارتكازات بعد خروج القوات المقاتلة خارج ولاية الخرطوم.