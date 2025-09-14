سياسية
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: مساعٍ لإدخال كافة أهل السودان تحت مظلة التأمين الصحي خلال 2026
أعلن الدكتور معتصم أحمد محمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، السعي لإدخال كافة أهل السودان تحت مظلة التأمين الصحي خلال العام 2026.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد السبت بولاية القضارف إن الحرب تسببت في إفقار كافة السودانيين من خلال تدمير كافة موارد إنتاجهم وكسب العيش، داعياً في ذلك كافة الجهات للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا البرنامج الطموح لتخفيف العبء العلاجي على المواطنين.
وجدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل على توفير كسب العيش من خلال جملة من الحزم الاقتصادية والإنتاجية. مؤكداً توفير المعدات اللازمة لأصحاب المهن الصغيرة وتدريبهم عبر التمويل الأصغر وتحسين معيشة المرأة.
وقال إن وزارته قامت بتدريب (500) من النساء النازحات وسوف يتواصل البرنامج ليشمل كافة الولايات.
وكشف عن حرص وزارته على دعم نفير ونداء الفاشر وكادقلي وبابنوسة من خلال تخصيص (10%) من موارد الزكاة خلال الربع الأخير للمواطنين المحاصرين بتلك المناطق.
سونا