وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: مساعٍ لإدخال كافة أهل السودان تحت مظلة التأمين الصحي خلال 2026

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد السبت بولاية القضارف إن الحرب تسببت في إفقار كافة السودانيين من خلال تدمير كافة موارد إنتاجهم وكسب العيش، داعياً في ذلك كافة الجهات للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا البرنامج الطموح لتخفيف العبء العلاجي على المواطنين.