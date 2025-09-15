صندوق رعاية الطلاب يبدأ مشروع إعادة الإعمار من مدينة الشهيد علي عبد الفتاح

بدأ الصندوق القومي لرعاية الطلاب اليوم بأم درمان المرحلة الأولى من مشروع إعمار داخليات الطلاب، بعد استقباله قافلة الإعمار الطلابية القادمة من ولاية نهر النيل.

وشهدت مدينة الشهيد علي عبد الفتاح بأم درمان تدشين العمل في المشروع بحضور وزراء التنمية البشرية والشباب والرياضة والثقافة والإعلام بولاية الخرطوم، إلى جانب الوفد الإداري للأمانة العامة للصندوق.

وأكد وزير التنمية البشرية ممثل والي ولاية الخرطوم، ذو الفقار علي، أن ولاية الخرطوم تولي اهتماماً بالغاً بالطلاب والصندوق القومي لرعاية الطلاب، مشيداً بمبادرة ولاية نهر النيل حكومةً وشعباً في تسيير قوافل الإعمار دعماً لداخليات الخرطوم العاصمة.

وأشار الوزير إلى أن ملف الإعمار يُعد هماً أساسياً للولاية، مبيناً أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع اللجنة العليا لتهيئة العاصمة برئاسة الفريق إبراهيم جابر، خاصة فيما يتعلق بالمرافق التعليمية والداخليات.

وقال: “ما دام هناك جيش يحمي البلاد بالسلاح والذخيرة، فإن طلابنا يقودون مسيرة التنمية بالعلم”، مؤكداً أن كل إمكانيات وزارته مسخرة لدعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وأن الفترة المقبلة ستشهد شراكات فاعلة بين الطرفين.

من جانبه ثمّن المهندس الصادق سردو، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة بالصندوق وممثل الأمين العام، بداية قوافل الإعمار من الخرطوم لتتجه لاحقاً إلى ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، مشيراً إلى أن الصندوق يحمل معاول البناء تنفيذاً لموجهات الحكومة الاتحادية في مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف أن تدافع الطلاب في هذه الملحمة الوطنية يعكس قدرتهم على قيادة جيل يؤسس لوحدة السودان وينبذ العنصرية والجهوية، مبيناً أن القافلة تجسّد شراكة راسخة بين الصندوق والمجتمع، ومؤكداً أن الأمين العام للصندوق القومي سيلتحق لاحقاً بالقوافل القادمة