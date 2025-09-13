سياسية

مناوي: ظل الدكتور جبريل مكافحاً ومساهراً بكل السبل المتاحة ليمنع وقوع هذه الحرب

2025/09/13
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
تابعت كغيري من الناس قرار الخزانة الأمريكية الذي يوجه عقوبات علي الدكتور جبريل إبراهيم متهما إياه بتأجيج الحرب هنا اقول الاتي :-
الذي نعلم عنه جميعاً ، ظل الدكتور جبريل مكافحاً ومساهراً بكل السبل المتاحة ليمنع وقوع هذه الحرب . كما راقب من البعد دون ان يتدخل لمدة تسعة اشهر محايداً يدعوا الأطراف للعودة الي الحوار ‘ فلم يخطو خطوة الي هذه المعركة إلا بعد ان أجبرنا الجميع بسلوك الدعم السريع الذي ارتقي الي جرائم الحرب والإبادة الجماعية ،
فوصل بنا الأمر ان المعركة اصبحت وسيلة وحيدة للبقاء فالابتعاد عنها ، اما العبودية الأبدية ،او الخنوع الي التطهير العرقي فأمران أحلاهما مر . فقواته كغيرها من القوة المشتركة التي يتألف قوامها من ابناء ضحايا حروب جنجويد ، تقدمت مع الآخرين لدفاع عن الأنفس اولا وحماية وحدة البلاد والحفاظ عن سيادته . ، فلذا ؛ من الأوجب علي الإدارة الأمريكية مراجعة الموقف مع التحقق من اجل المعلومة الحقيقة ، بعيدة عما تُشاع من الشائعات تنبع من مصادر اصلها مواقف والعدوات السياسية من الخصوم .
رصد – “النيلين”

