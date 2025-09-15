السفير التركي يعلن تدشين الخطوط الجوية التركية ببورتسودان

استقبل والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، بمكتبه اليوم، السفير التركي الفاتح يلدز، معلناً سيادته عن تدشين الخطوط التركية أولى رحلاتها من مدينة بورتسودان يوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.

وأضاف والي الولاية الفريق مصطفى أن تدشين الخطوط الجوية التركية وتسيير عدد ثلاث رحلات أسبوعياً بين إسطنبول – بورتسودان سيفتح آفاقاً كبيرة لولاية البحر الأحمر، ولاسيما في حركة رجال المال والأعمال والحركة التجارية، مما يؤكد عمق العلاقة التركية السودانية.

من جهته، قال السفير التركي فاتح يلدز: “قمنا بزيارة والي ولاية البحر الأحمر لنشارك الشعب السوداني خبر تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية التركية يوم الأربعاء المقبل من مدينة بورتسودان؛ حيث ينبض فيها قلب الدولة السودانية؛ مؤكداً أن ذلك يعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لتركيا؛ وكذلك أهمية مدينة بورتسودان؛ وربط الشعب السوداني ورجال المال والأعمال مع أنحاء العالم”.