الشمالية تتسلم قافلة ولاية نهر النيل لدعم القوات المسلحة

استقبل والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، الأحد، قافلة ولاية نهر النيل لدعم القوات المسلحة بالولاية الشمالية. والتي يقودها والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي برفقة قائد سلاح المدفعية اللواء ركن محمد الأمين حسن وعدد من القيادات والمسؤولين.

وأشار والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد في حفل الاستقبال الذي أقيم لاستقبال وفد ولاية نهر النيل إلى التاريخ المشترك الذي يربط ولايتي الشمالية ونهر النيل، وأضاف أن هذه القافلة تعبر عن شهامة إنسان ولاية نهر النيل ومساهماته الكبيرة في القضايا الوطنية.

وأكد استمرار العمل المشترك حتى دحر مليشيا الدعم السريع من كل شبر من أرض الوطن، وتقدم والي الولاية بالتهنئة بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور القتال المختلفة.

من جانبه قال والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي في الحفل إن هذه القافلة هي القافلة رقم 108 التي تسيرها ولايته للخطوط الأمامية وتأتي في إطار التوأمة بين ولايتي الشمالية ونهر النيل والتنسيق العسكري والأمني بينهما، مؤكداً مواصلة إسناد ودعم القوات المسلحة حتى دحر التمرد.

وأشار إلى أن ثبات وصمود القوات المسلحة أفسح كل مخططات النيل من الدولة السودانية، وترحم على شهداء معركة الكرامة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وفك أسر المأسورين.