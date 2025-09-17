محمد صلاح .. رجل اللحظات الحاسمة في ليفربول

أثبت اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، مجددًا ، أنه رجل اللحظات الفارقة في نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما حسم مواجهة بيرنلي في الدوري الممتاز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من تعثر كان قريبًا للغاية.

وأثار الهدف جنون جماهير الريدز التي احتشدت في مدرجات تيرف مور، وفتح بابًا جديدًا في تاريخ صلاح الشخصي بعدما وصل إلى هدفه رقم 188 في الدوري الإنجليزي الممتاز متجاوزًا أندرو كول في قائمة الهدافين التاريخيين.

وتحدث صلاح بعد المباراة مؤكدًا أن ليفربول لا يعرف الاستسلام، وأن روح الفريق تدفع الجميع إلى القتال حتى اللحظة الأخيرة، فالفوز أمام بيرنلي منح ليفربول رقمًا تاريخيًا، بعدما أصبح أول نادٍ في البريميرليج ينتصر في أول أربع مباريات متتالية بفضل أهداف حاسمة سجلت جميعها في آخر عشر دقائق.

وكالة أنباء الشرق الأوسط