ابراهيم جابر يتفقد غرفة العمليات المركزية برئاسة شرطة ولاية الخرطوم

تفقد الفريق بحرى مهندس مستشار/ إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، الاثنين، غرفة العمليات المركزية برئاسة شرطة ولاية الخرطوم بحضور الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والأستاذ أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق اول شرطة امير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة وأعضاء لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم.

عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم أشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على أمر الغرفة فى تأمين ولاية الخرطوم من خلال غرفة السيطرة والتحكم بنشر كاميرات المراقبة وطائرات الدرون التى تؤمن كافة محليات ولاية الخرطوم ، مؤكدا إهتمام الدولة ببناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة تتوفر فيها أحدث أجهزة الاتصال والكاميرات ذات الجودة التقنية.

عضو مجلس السيادة جابر تلقى تنويرا من أعضاء الغرفة المركزية عن عمل الغرفة والمعالجات التى تمت فى الحد من الظواهر السالبة التى قد تحدث والمعالجات التى تتم عبر شرطة النجدة المنتشرة بجميع محليات الولاية و الإرتكازات والأطواف المشتركة ، و نشر عدد (15) كاميرا مراقبة بمناطق الهشاشة بمحليات كررى وامدرمان بجانب أجهزة إتصال حديثة ثابتة ومتحركة بمحليات ومعابر الولاية للتعامل مع الجهات ذات الإختصاص كالمرور والدفاع المدنى والحياة البرية