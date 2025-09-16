والي شرق دارفور يترأس اجتماع مجلس حكومة الولاية رقم (2) بولاية النيل الأبيض

ترأس والي شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن ظهر الاثنين اجتماع مجلس وزراء حكومة شرق دارفور رقم (2) لعام 2025 بمكتب تنسيق ومتابعة حكومة شرق دارفور بحاضرة ولاية النيل الأبيض.

وقال الوالي في إفادات صحفية إن اجتماع المجلس ناقش الخطط والبرامج المتعلقة بقضايا المواطنين في الولاية والخطط الاستراتيجية لما بعد الحرب، وتداول الاجتماع تكاليف ومراجعة الخطط والموجهات السابقة لحكومة الولاية.

وهنأ الوالي جهود وانتصارات القوات المسلحة السودانية التي حققتها في مسارح العمليات العسكرية وتحرير مدينة بارا وعدة مناطق في ولايات كردفان.

وأدان الوالي وشجب العمليات العدوانية التي تقوم بها المليشيا المتمردة مؤخراً بالمسيرات واستهداف المنشآت الحيوية والمؤسسات الخدمية من كهرباء ومياه ومحطات الوقود.

واستنكر الوالي الدول الداعمة للمليشيا خاصة دولة الإمارات التي ظلت تقدم الدعم للمليشيا المتمردة، وقال إن المليشيا المتمردة ظلت تستخدم المسيرات الحربية الانتحارية القتالية دون هدف لتدمر وتخرب المؤسسات التي تخدم الشعب، واصفاً إياه بالعمل الجبان.