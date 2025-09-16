الكوليرا والملاريا وكيفية الوقاية منها لمعززي الصحة بالفاشر

نظمت إدارة تعزيز الصحة بولاية شمال دارفور الاثنين ورشة تنويرية لمعززي الصحة من مراكز إيواء النازحين بالفاشر حول الإسهالات المائية (الكوليرا) والملاريا وكيفية الوقاية منها وتغيير السلوك الصحي الخاطئ.

وتأتي هذه الورشة استجابةً لحالة الطوارئ الصحية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها الولاية، خاصة في ظل حصار مدينة الفاشر وظهور وباء الكوليرا وأمراض فصل الخريف ببعض المحليات المجاورة.

وأكد مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، عبد الباسط آدم النور، اهتمام الوزارة بصحة الإنسان وخلق مجتمع سليم معافى من الأمراض. وقال إن الورشة تهدف إلى توعية معززي الصحة بكيفية الوقاية من الأمراض وتغيير السلوك الصحي الخاطئ، مما يسهم في تحسين الصحة العامة للسكان المتضررين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير التثقيف الصحي اللازم للنازحين والمتضررين من الأزمة، لتمكينهم من حماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض. كما أشار إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات للتصدي لتحديات الصحة العامة في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال إن عمليات الورش التنويرية ستستمر بمراكز إيواء النازحين لمدة 12 يوماً.

وأكد عبد الباسط على دور معززي الصحة في نقل الرسائل الصحية الصحيحة إلى المجتمعات المتضررة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء دورهم بفعالية.