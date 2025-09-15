البرهان يؤكد تضامن السودان مع قطر ووقوفه إلى جانبها في هذه المؤامرة التي تعرضت لها

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أن الإعتداء الإسرائيلي العلني والصريح الذي استهدف العاصمة القطرية، يعد انتهاكا صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة .

وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة .

الدوحــــــــة

الإثنين 15 سبتمبر 2025م

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينعقد إجتماعنا اليوم في ظرف إستثنائي يفرض نفسه على منطقتنا، بعد الإعتداءالإسرائيلي العلني والصريح الذي إستهدف العاصمة القطرية الدوحة، في إنتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة .

أيها الإخوة والأخوات

إن هذا العدوان لا يمس قطر وحدها، وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم، إضافة إلى أنه يقوّض الجهود المخلصة الرامية إلى التوصل لتسوية تُنهي المأساة الإنسانية في غزة، ويضعف فرص نجاح أي مساعٍ للتهدئة. كما أنه يمثل إستمراراً لنهج الإستهتار بالقانون الدولي وتكريساً لواقعٍ يقوم على فرض منهج القوة ومنهج الغاب .

لا يخفى على أحد أن التراخي في مواجهة مثل هذه الأفعال قد يُفهم خطأً كإشارات تسمح بمزيد من التمادي، لاسيما في ظل بيئة سياسية إسرائيلية تُدار بعقلية لا تُعير وزناً لإلتزاماتها الدولية ولا تعكس روح المسؤولية التي يتطلبها السلم والأمن الدوليين.

إن جمهورية السودان إذ تدين هذا العمل ، تؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، وتعلن وقوفها إلى جانبها في هذه المؤامرة التي تعرضت لها .

إننا وإذ نثمن ما قامت به قطر من مواقف مشرفة في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمها الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني . واليوم ونحن نشهد هذا العدوان فإن واجبنا القومي والأخلاقي يحتم علينا أن نقف صفاً واحداً مع الدوحة.

الحضور الكريم

إن السودان يجدد تأكيده أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأي محاولة لتجاوز هذه الحقيقة ستعني إستمرار دوامة الصراع وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي .

نؤكد دعمنا لمخرجات هذه القمة، وندعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويضع حداً لسياسات إزدواجية المعايير الناتجة عن خلل واضح في سياسات ومنظُومات عمل مجلس الأمن وأجهزة العدالة الدولية .

ختاماً

إننا نؤمن أن وحدة صفنا وتماسك موقفنا المشترك هما السبيل الأمثل للتأثير على مسار الأحداث وإعادة الإعتبار للقانون الدولي، وبناء مستقبل آمن تسوده العدالة والسلام لشعوبنا جميعاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

سونا